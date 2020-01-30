المكملات الطبيعية يمكن أن تخفف آلام المفاصل

الخميس 30 يناير 2020

يعتبر التهاب المفاصل مرضاً شائعاً يصيب الكثيرين حول العالم، وهو عبارة عن تورم وشعور بألم عند لمس مفصل واحد أو أكثر، وتتمثل أعراضه الرئيسية في شدة الألم والتيبس، ويزداد سوءاً مع تقدم العمر.



ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن خبراء وزارة الصحة البريطانية أن هناك ٣ مكملات طبيعية يمكنها المساعدة في تخفيف آلام المفاصل، نستعرضها فيما يلي..

الجلوكوزامين هو مكون طبيعي للغضاريف، ويعمل على منع العظام من الاحتكاك ببعضها البعض.

ويوجد نوعان من الجلوكوزامين في المكملات الغذائية، هما هيدروكلوريد الجلوكوزامين وكبريتات الجلوكوزامين، وفي حين لم تؤكد الدراسات أن هيدروكلوريد الجلوكوزامين يخفف آلام المفاصل الناجمة عن التهاب المفاصل، وجدت إحدى الدراسات أن كبريتات الجلوكوزامين تحسن هذه الأعراض.

Advertisements

تشير دراسات عديدة إلى أن الكوندروتن قد يساعد في منع انهيار الغضاريف بسبب التهاب المفاصل، ووجدت العديد من الدراسات أنه يمكنه أن يقلل من آلام المفاصل وتصلبها في الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

ووجدت مراجعة منهجية للأدلة المتوفرة أن ٥٣٪ من الأشخاص الذين يتناولون هذه المكملات لديهم تحسن بنسبة ٢٠٪ أو أكثر في آلام الركبة.

يشيع استخدام البوزويليا للألم الناجم عن التهاب المفاصل، ووفقاً لمؤسسة التهاب المفاصل البريطانية، فإن المكونات النشطة بها لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات لتخفيف الألم.

وأظهرت الدراسات السريرية أيضاً أنها تحسن أعراض الألم أكثر من العلاجات الأخرى لدى المصابين بهشاشة العظام، وقد تساعد أيضاً في منع فقد الغضاريف وتثبيط عملية المناعة الذاتية، مما يوفر الحماية ضد التهاب المفاصل الروماتويدي.

وعلى الرغم من وجود أدلة قوية تشير إلى أن التغييرات الغذائية المحددة فإن التهاب المفاصل يمكن أن يتحسن، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي يشعرون أن أعراضهم تزداد سوءاً بعد تناولهم أطعمة معينة.

وأوصى الخبراء باتباع نظام غذائي صحي مثل نظام البحر المتوسط​​، الذي يعتمد على الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، وهو وسيلة مفيدة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.