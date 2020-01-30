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شكرا لقرائتكم خبر عن الفاكهة تحد من الإصابة بألزهايمر والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
نصحت دراسة أجراها باحثون من جامعة راش في مدينة شيكاغو الأمريكية بتناول الفاكهة والخضراوات خاصة الخضراوات الورقية وشرب الشاي للوقاية من مرض ألزهايمر.
وأجرى الباحثون دراسة خلصت إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضراوات والفاكهة والشاي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.
وتتبعت الدراسة حالات 921 شخصا خلال 6 سنوات بدءا من سن 81 عاما في المتوسط، وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 220 منهم بمرض ألزهايمر.
واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية "نيورولوجي" معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من 4 أنواع من الفلافونولات توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.
وذكر الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوفرة في الخضراوات والفاكهة والشاي، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.
وقال توماس هولاند، كبير الباحثين في الدراسة: "تناولوا الفاكهة والخضراوات خاصة الخضراوات الورقية واشربوا الشاي من حين لآخر"، وأضاف: "إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضراوات متنوعة مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".
وذكر جلين فيني، مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز جيسينجر الطبي بمدينة بنسلفانيا الأمريكية، والذي لم يشارك في الدراسة: "على الرغم من أن الخرف يمثل خطرا متزايدا علينا كلما تقدمنا في العمر فإنه ليس حتميا، وهناك ما يمكن للناس عمله للحد من هذا الخطر".
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