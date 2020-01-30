إصابة جديدة بـ"كورونا" في الفلبين.. ونيوزيلندا وسنغافورة تبدآن الإجلاء

أعلنت الفلبين ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، فيما بدأت نيوزيلندا وسنغافورة إجراءاتهما لإجلاء مواطنيهما من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، الخميس، إن سيدة صينية، تبلغ من العمر 38 عاما، وصلت إلى الفلبين عائدة من مدينة ووهان الصينية، معقل تفشي فيروس كورونا الجديد، وكشفت الفحوصات عن إصابتها بالفيروس، وتم إيداعها في مستشفى حكومي.

وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن بلاده بصدد إرسال طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان الصينية، وستقوم الطائرة بنقل 300 راكب من ووهان إلى نيوزيلندا مباشرة.





Advertisements

وقال وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، إن الحكومة لا تزال تعمل على خطط لوضع العائدين من ووهان قيد الحجر الصحي، وأكد عدم وجود أي حالة إصابة بالفيروس في نيوزيلندا، فيما يوجد 53 نيوزيلنديا مسجلون في ووهان.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، أن 92 سنغافوريا سيعودون إلى البلاد من مدينة ووهان، وأنهم سيخضعون لفحص طبي في مطار تشانجي.

وأضافت أنه إذا كان بينهم من يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض أخرى للإصابة بالفيروس، فسيتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، وأن باقي الركاب سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكان لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، الأربعاء، أن بلاده سترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كودلو قوله: "نحن بصدد إرسال أفضل خبرائنا من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لمساعدة الصينيين، الذين دعونا لفعل ذلك".

وعما إذا كان البيت الأبيض يدرس حظر الرحلات الجوية إلى الصين، رد كودلو قائلا: "هناك الكثير من المناقشات التي تجرى بطريقة أو بأخرى".

