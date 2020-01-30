إنفوجراف.. اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحيي منظمة الصحة العالمية ومؤسسات المجتمع المدني، الخميس، اليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة، بهدف تسليط الضوء عليها واستقطاب الاستثمارات لمكافحتها وتوعية أفراد المجتمعات بها.

وتؤثر الأمراض المدارية المهملة، التي اختير 30 يناير/كانون الثاني يوما عالميا لها، على حياة أكثر من 1.5 مليار شخص في البلدان النامية والأشد فقرا في العالم، علاوة على تبعاتها السلبية على اقتصاد تلك الدول التي تكبدها مليارات الدولارات سنويا.

ويشهد الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة التعريف بالإنجازات التي تحققت على مدار عقد من الزمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الاستثمارات وبذل الجهود للقضاء على هذه الأمراض.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن اليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة..



