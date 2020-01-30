شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتغير حجم قدميك مع تقدم العمر؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعتقد أن حجم قدميك قد تغير عن حجمها منذ 10 سنوات مضت؟.. ربما لم تلحظ ذلك، لكن الحقيقة أن حجم القدمين يتغير بمرور الوقت ومع كبر السن وزيادة الضغط على القدمين بمرور الوقت، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تغير حجم القدمين مع تقدم العمر، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ويتغير جسمك مع تقدم العمر، وليس جسمك فقط ولكن أيضاً قدميك، فمع كل خطوة تقوم بها على مر السنين، يمتص جسمك مرتين إلى ثلاثة أضعاف وزنه بسبب الجاذبية، والضغط على القدمين يغير شكلهما وأدائهما، بخلاف التغيرات الطبيعية التي تصاحب الشيخوخة ستؤثر على الأشياء أيضًا.

اسباب تغير حجم القدمين

وقالت جوي رولاند، أخصائية علاج القدمين، إن حجم قدميك يتغير بمرور الوقت، فلا يمكنك ارتداء نفس الحجم عندما كنت في العشرين من العمر حتى الستين من العمر.

وأضافت "بمرور الوقت وبسبب الجاذبية، تميل أقدامنا إلى أن تصبح أطول وأوسع، يحدث ذلك بعد أن تصبح الأربطة والأوتار أكثر تراخيًا بمرور الوقت."

وأشارت الدكتور رولاند إنه بالإضافة إلى زيادة حجمك، يمكن أن تتطور قدميك من تشوهات مثل التورم مع تقدمك في العمر، ووفقاً لجمعية أمراض الشيخوخة الأمريكية ما يصل إلى ثلث المسنين لديهم ورم فى القدم يمكن أن يحدث هذا عندما تصبح الأوتار والأربطة في القدمين أكثر تراخياً.

الوراثة ، وأنواع الأحذية التي ترتديها ومدى ملاءمتها قد تؤدي أيضًا إلى تطور تشوهات القدم.

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تغييرات الجسم

وقال الدكتور رولاند إن الكثيرين منا يكتسبون الوزن كلما تقدمنا ​​في السن، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة حجم قدميك.

زيادة الوزن يمكن أن تغير أيضًا آليات المشي وتمارس ضغطًا إضافيًا على القدمين والكاحلين.

التغييرات في كيفية تخزين الجسم للدهون مع تقدمك في السن قد تؤثر أيضًا في الشكل والمظهر، حيث أن أماكن الدهون أسفل قدميك تزداد نحافة مع تقدمك في السن، لذا تمتص قدميك قدراً أقل من الصدمة، مما قد يجعلهما يشعران بالألم في أحذية رقيقة على الأسطح الصلبة.

وقال الدكتور رولاند: "فى الشيخوخة، فإننا نميل إلى فقدان وسادة الدهون التي تحت الجلد ، لذلك يصاب بعض الناس بالشلل بالإضافة إلى ضمور وسادة الدهون ، مما يزيد من ألم المريض".

أمراض أخرى

يمكن أن يؤثر مرض السكري والتهاب المفاصل على قدميك ، لذلك إذا تطورت أيًا منهما ، فقد تحتاج قدميك إلى علاج طبي، لكن طالما كنت بصحة جيدة وتعتني بقدميك ، يمكنك عادة تجنب المشاكل الخطيرة.

ومن المهم أن يتم مراقبة الأحذية بشكل متكرر للتأكد من أنها مناسبة لحجم القدمين، وعندما يبدأ حذائك المفضل في التسبب في الألم أو عدم الراحة، فقد حان الوقت للاستثمار في شراء حذاء جديد.