"الصحة العالمية" تدعو العالم للتحرك ضد "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت منظّمة الصحّة العالميّة، الأربعاء، العالم بأسره إلى التحرّك لمواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء "سارس" منذ 20 عاما، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينيّة بؤرة الوباء.

وقال مدير البرامج الطارئة في منظّمة الصحّة العالميّة، التي تعقد الخميس اجتماعا طارئا حول الفيروس، إنّ "العالم بأسره يجب أن يكون بحالة طوارئ. العالم بأسره يجب أن يتحرّك".

وذكر المدير العام للمنظّمة تادروس أدناهوم جيبرييسوس، عبر موقع "تويتر": "قرّرت عقد اجتماع جديد، الخميس، للجنة الطوارئ المعنيّة باللوائح الصحّية الدوليّة حول فيروس كورونا الجديد، لأخذ رأيهم حول ما إذا كان الفيروس يشكّل حالة طوارئ صحّية ذات بعد دولي".

وأعلنت 20 دولة، عدا الصين، تسجيل نحو 80 حالة إصابة مؤكّدة على أراضيها، وسُجّلت حالة خامسة، الأربعاء، في فرنسا.



ونصحت دول عدّة، منها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، كما قرّرت هونج كونج غلق 6 من نقاط العبور الـ14 مع باقي الصين، ووصل 195 أمريكيّا و206 يابانيين تم إجلاؤهم من الصين، إلى كاليفورنيا وطوكيو.