فريق عمل أمريكي لمواجهة "كورونا" وإندونيسيا تجلي رعاياها من الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الخميس، تشكيل فريق عمل من 12 مسؤولا ضمن الاستعدادات للتعامل مع فيروس كورونا، وأكد أن خطر الإصابة بالنسبة للأمريكيين ما زال ضئيلا.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الفريق يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس آزار، ويتم تنسيق عمله عبر مجلس الأمن القومي، وأضافت أن الفريق يعقد اجتماعات منذ الإثنين.
وفي سياق متصل، ذكرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الخميس، أن بلادها تقوم بإعداد إجراءات لإجلاء الإندونيسيين من منطقة الحجر الصحي التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في الصين.
وقالت مارسودي، للصحفيين في جاكرتا، إن الوزراء يناقشون سبلا لمنع انتشار الفيروس في إندونيسيا، وأضافت أن الحكومة الصينية أبدت استعدادها لتسهيل عملية الإجلاء.
ويعيش 243 إندونيسيا، معظمهم طلاب، في منطقة الحجر الصحي بالصين.
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