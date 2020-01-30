شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. هل يعانى طفلك من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب نقص الانتباه عند الأطفال من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة الطفل وقدراته حيث يعانى الطفل من صعوبة شديدة فى الانتباه والتركيز وفرط النشاط والحركة والسلوك الاندفاعى الملحوظ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن اضطراب نقص الانتباه عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic.

س: ما هى أسباب اضطراب نقص الانتباه عند الأطفال؟

ج:

لا يوجد سبب محدد للإصابة باضطراب نقص الانتباه عند الأطفال ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به وهى:

1 - قد يكون السبب هو إصابة أحد أفراد الأسرة بنقص الانتباه وفرط نشاط مما ينتقل للأبناء.

2 - التعرض للسموم البيئية مثل الرصاص الموجود فى الطلاء والأنابيب والمبانى القديمة.

3 - الولادة المبكرة تزيد من خطر اصابة الاطفال نقص الانتباه.

4 - تعاطى الأم الحامل المخدرات والكحول أو التدخين يزيد من خطر إصابة الطفل بنقص الانتباه وفرط الحركة.

س: ما هى أعراض اضطراب نقص الانتباه عند الأطفال؟

ج:

1- يواجه الطفل مشكلة كبيرة فى التركيز سواء فى اليوم الدراسى والمذاكرة أو فى اللعب مع اصدقائه.

Advertisements

2- يبدو على الطفل انه غير مهتم أو منصت لما يقوله من حوله.

3- لا يستطيع الطفل تنظيم المهام اليومية والأنشطة والتفاعل مع المحيطين به.

4- يعانى من فرط شديد فى الحركة وعدم القدرة على التركيز.

5- فى حالة توجيه سؤال للطفل فأنه يتسرع فى الاجابة ولا يفكر قبل الرد.

س:ما هى طرق الوقاية من اضطراب نقص الانتباه عند الأطفال؟

ج:

هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات لحماية أطفالهن من خطر الاصابة بنقص الانتباه وهى:

1- ينصح المرأة الحامل بتجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين أثناء فترة الحمل حتى لا تؤثر على صحة الجنين وتعرضه لنقص الانتباه.

2- الاهتمام بالتغذية السليمة أثناء فترة الحمل مع تناول المكملات الغذائية التى يصفها الطبيب.

3- حماية الطفل من التعرض للتلوثات والسموم ودخان السجائر.

4- عدم تعرض الطفل لمشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو بكثرة حتى لا يؤثر على التركيز والانتباه عنده.