أسباب شائعة لآلام مفصل الفخذ

الخميس 30 يناير 2020

يعد ألم مفصل الفخذ من المشكلات الشائعة التي تحدث فجأة وقد تستمر بشكل يسبب إزعاج وارتباك شديد أثناء النوم والجلوس والحركة بشكل عام.



ووفقا للعين الإخبارية، يقول الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بكلية طب قصر العيني بمصر، إن آلام مفصل الفخذ يرتبط بالعديد من الأمراض التي تسبب تلك الآلام، وبالتالي من المهم إجراء فحص وتشخيص دقيق لمعرفة سبب الآلام بحيث يكون العلاج المناسب موجها إلى المشكلة الأساسية.

وأشار زغلول إلى بعض الأسباب الشائعة لآلام مفصل الفخذ وهي:

- خشونة والتهاب المفاصل.

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- التهاب في المخدة الزلالية فوق عظمة الفخذ وتسبب الألم خارج مفصل الفخذ.

- التهاب في الأربطة أو أوتار العضلات التي تحيط بالفخذ، ومن بينها التهاب في الرباط الأساسي الذي يربط عظمة الحوض بعظمة الساق، ويمر خارج مفصل الورك مباشرة.

- تآكل غضاريف المفصل وهي حالة تحدث عندما يقل تدفق الدم إلى منطقة المفصل، نتيجة عدم وصول كمية غير كافية من الدم إلى العظام عند المفصل، ما يؤدي إلى موت الخلايا وقد تتآكل الغضاريف وكذلك العظام.

- قد تنجم بعض آلام الفخذ عن وجود مشاكل في الظهر أو العمود الفقري.

ويقول زغلول إن العلاج حسب الحالة قد يكون من خلال الراحة وممارسة الرياضة وتخفيف الوزن، أو بعض العلاجات الكيميائية لتخفيف الألم، أو من خلال التقنيات التداخلية بدون جراحة.