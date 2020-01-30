شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الألم العضلى الليفى وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداع وألم فى الجسم وعدم القدرة على الحركة، جميعها من علامات الاصابة بـ الألم العضلى الليفى وهو عبارة عن اضطراب يسبب ألم فى الجسم وتعتبر النساء أكثر عرضا للألم العضلى الليفى يصاحبه توتر وقلق شديد، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالألم العضلى الليفى وهى:

أعراض الألم العضلى الليفى

1:ألم شديد فى عضلات الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

2:الشعور بالإرهاق والتعب والخمول.

3:الصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز.

4:صعوبة فى التركيز والانتباه.

5:يعانى المريض من مشاكل وألم فى القولون وهو ما يسمى بـ "القولون العصبى:.

6:التهابات فى المثانة.

7: اضطرابات المفصل الصدغي الفكي.

كما ذكر الموقع بعض الاسباب والعوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالألم العضلى الليفى ومنها

أسباب الاصابة بالألم العضلى الليفى:

1:العوامل الوراثية من أبرز الأسباب الإصابة بالألم العضلى الليفى.

2:قد يكون سبب الاصابة بالألم العضلى الليفى هو التعرض لصدمات جسدية ومنها حوادث السيارات والسقوط من مكان مرتفع.

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3:الضغط العصبى والنفسى قد يؤثر على صحة العضلات ويسبب الألم العضلى الليفى.

4:بعض الدراسات اثبتت أن النساء أكثر عرضا للإصابة بالألم العضلى الليفى.

5:إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل الروماتويدى فيسبب ذلك ألم عضلى ليفى.

وهناك بعض الفحوصات التى ينصح الطبيب بأجرائها لتشخيص الاصابة بالالتهاب العضلى الليفى ومنها:

1: ينصح الطبيب بإجراء فحوصات الدم الكاملة.

2: فحص لمعدل سرعة ترسب الدم.

3:اختبار بيبتيد السيترولين.

4:اختبارات وظائف الغدة الدرقية.

5:عامل الروماتويد.

وفى حالة الإصابة بالألم العضلى الليفى يصف الطبيب بعض الأدوية ومنها المسكنات ومضادات الاكتئاب والالتهاب مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالة المريض.