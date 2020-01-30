المتحف الكبير يضع القاهرة في قائمة أفضل الوجهات السياحية عالميا

الخميس 30 يناير 2020

اختيرت العاصمة المصرية القاهرة من أفضل الوجهات السياحية الموصى بزيارتها خلال عام 2020 من قبل وسائل إعلام أجنبية متخصصة في الشأن السياحي.



ووضعت بعض الصحف والمجلات الأجنبية القاهرة في قائمة أفضل المناطق السياحية المرشحة للزيارة خلال العام الجاري، مؤكدة أن سبب الاختيار يعود إلى امتلاكها قطعا أثرية نادرة، إضافة إلى قرب افتتاح مشروع المتحف الكبير المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020 بالقرب من منطقة الأهرامات بالجيزة (غربي القاهرة)، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.

وقالت صحيفة "بي بي سي ترافيل" المتخصصة في الشأن السياحي إن القاهرة أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام، منوهة في مقال بعنوان "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة؟" بأهمية المتحف المصري الكبير الذي وصفته بـ"المشروع الضخم الذي ينتظره العالم، ويعمل على استقطاب أعداد كبيرة من السائحين إلى القاهرة".

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن "المتحف الكبير يعرض كنوزا للملك الذهبي الفرعوني توت عنخ آمون، كما يضم قطعا أثرية نادرة وفريدة من نوعها، ما يجعل القاهرة في مقدمة الوجهات السياحية المفضلة زيارتها هذا العام".

ووضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أفضل 52 مقصدا سياحيا مرشحا لزيارته في 2020، موضحة أن سبب الاختيار يعود لاستعداد العاصمة المصرية لافتتاح المتحف الكبير، وهو بناء ضخم يشيده المصريون حاليا كما فعل أجدادهم الفراعنة في بناء الحضارة المصرية القديمة، بحسب وصف الصحيفة.

كما أشارت مجلة "Haute Living" الأمريكية المتخصصة في شؤون السفر والسياحة إلى القاهرة باعتبارها أفضل وجهة سياحية ترفيهية، ووضعتها ضمن قائمتها لأفضل المقاصد السياحية لهذا العام.

ومن المتوقع أن يصبح المتحف الكبير من أهم عناصر الجذب للسياحة المصرية، وهو الأمر الذي تسعى وزارة السياحة والآثار إلى تفعيله عبر حملات ترويجية إلى المتحف المقرر أن يستوعب نحو 50 ألف قطعة أثرية نادرة من بينها تمثال الملك رمسيس الثاني الذي استقر في البهو العظيم ومقتنيات الملك توت عنخ آمون الأثرية.