شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نزول دم بنى قبل الدورة الشهرية وبعدها أبرزها الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض النساء يتعرضن لنزول قطرات دم بنية اللون قبل وبعد الدورة الشهرية، وهذا الأمر له دلالة طبية، أي أنه علامة لبعض الأشياء التي يجب التعرف عليها خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " self".

أوضح التقرير أنه أثناء الدورة الشهرية تنمو بطانة الرحم لدعم الحمل ، وذلك في حالة تلقيح البويضة التي تفرز خلال هذه الدورة الشهرية، فيمكن أن تبدأ البويضة في تلقي المواد الغذائية التي تحتاجها للنمو، ومن ناحية أخرى إذا لم تصبحي حاملًا، فسوف تنزل بطانة الرحم خلال المهبل.

أما بالنسبة لنزول قطرات الدم البنية فتقول كريستين جريفز ، طبيبة أمراض النساء والتوليد المعتمدين من مجلس الإدارة في مستشفى ويني بالمر للنساء والرضع ، أنه عادةً ما يكون الإفراز البني قبل الدورة الشهرية قد يكون نزيف بسيط، أو علامة علي ضعف نزول الدورة الشهرية، وهذا الأمر نتيجة قلة نسبة الاكسجين بالدم.

وأشار التقرير أن في طريق خروج الدم من المهبل ، يختلط هذا الدم البني مع الإفرازات المهبلية، وهذا هو مزيج من مخاط عنق الرحم والسوائل المهبلية والخلايا، وأكد الباحثون أن هذا الأمر قد يكون نتيجة لخروج إفرازات بنية اللون وليس دم.

وأكد التقرير أن هناك العديد من الأمور التي يجب التعرف عليها لاكتشاف حقيقة نزول قطرات الدم البنية قبل أو بعد الدورة الشهرية، ومنها:

Advertisements

-نتيجة لكبح البويضة داخل الرحم، بسبب تناول حبوب منع الحمل.

-في بعض الأحيان يكون علامة علي الإصابة بالاورام الحميدة في عنق الرحم.

-تواجد تكيس علي المبيض، وهي حالة هرمونية شائعة ، يمكن أن تسبب أيضًا نزيفًا مفاجئًا بين الدورات.

-قد يكون علامة مبكرة علي الحمل، وهذا يسمي نزيف زرع البويضة في الرحم.

-إفرازات عادية من المهبل.