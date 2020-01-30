شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض فيروس كورونا الجديد عديدة ابرزها السخونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا من أخطر الفيروسات فى العالم خلال الأيام الأخيرة، حيث تسبب فى ذعر عالمى بعد تزايد حالات الإصابة وانتقالها سريعاً من بلد لآخر، منذ ظهوره لأول مرة فى مدينة ووهان فى الصين، وقد سبب الفيروس الجديد انتشار الالتهاب الرئوى، وقد انتقل الفيروس إلى البشر من الحيوانات وبالتحديد فى سوق ووهان للمأكولات البحرية ولكنه أصبح ينتقل بين البشر، وتتشابه أعراض فيروس كورونا مع أعراض الأنفلونزا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي cdc.



اعراض فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا الشائعة تتسبب فى ظهور أعراض فى الجهاز التنفسى، مع اختلاف أنواع فيروسات كورونا البشرية بما في ذلك الأنواع 229E و NL63 و OC43 و HKU1، وجميعها تسبب أمراضًا خفيفة إلى معتدلة في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.

ويصاب معظم الناس بهذه الفيروسات في مرحلة ما من حياتهم، هذه الأمراض عادة ما تستمر فقط لفترة قصيرة من الزمن، وقد تشمل أعراض فيروس كورونا ما يلى:

- سيلان الأنف.

- صداع الرأس.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- الحمى.

- شعور عام بالتوعك والتعب.

يمكن أن تتسبب فيروسات كورونا البشرية في بعض الأحيان في أمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والرضع وكبار السن.

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فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا بأنواعه الأخرى

من المعروف أن اثنين من فيروسات كورونا البشرية الأخرى MERS-CoV و SARS-CoV ، يسببان أعراضًا شديدة في كثير من الأحيان.

عادةً ما تشمل أعراض الإصابة بفيروس كورونا الحمى والسعال وضيق التنفس الذي يتطور غالبًا إلى الالتهاب الرئوي.

مات حوالي 3 أو 4 من كل 10 مرضى تم الإبلاغ عن إصابتهم بفيروس كورونا.

غالبًا ما شملت أعراض السارس الحمى والقشعريرة وآلام الجسم التي عادة ما تتطور إلى الالتهاب الرئوي، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالسارس في أي مكان في العالم منذ عام 2004.



اعراض فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا الجديد

اعراض فيروس كورونا الجديد الذى يعرف باسم 2019-nCoV ، يمكن أن تشمل ما يلى:

-الحمى.

-السعال.

-ضيق في التنفس.

ويعتقد مركز السيطرة على الأمراض في هذا الوقت أن أعراض 2019-nCoV قد تظهر في أقل من يومين أو حتى 14 بعد التعرض للفيروس، ويعتمد ذلك على ما تم اعتباره سابقًا فترة حضانة فيروسات MERS.