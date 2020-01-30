شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التغيرات التى تحدث للمهبل بعد الولادة الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيفية يتغير المهبل بعد الولادة؟.. وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " SELF "، فإن الجسم يتغير خلال فترة الحمل، ومن الطبيعي أن يحدث تغيير فى المهبل بعد الولادة ، خاصة إذا كانت الولادة طبيعية، فهناك بعض التغييرات التي يمكن أن تحدث للمهبل، بعد أن يتم دفع الجنين من ثقب المهبل.

وأكد التقرير أن حياة المهبل تختلف بشكل ملحوظ بعد الحمل والولادة، ولكن بعد الولادة الطبيعية يعود لطبيعته بعد مرور سنة على الأقل، فبعد الولادة الطبيعية تتعرض بعض النساء للإصابة بجفاف المهبل، لفترة من الوقت فأشار التقرير أنه خلال الحمل ترتفع خلاله الهرمونات بما في ذلك هرمون الاستروجين، و بعد الولادة ، يسقط هرمون الاستروجين لديك ، مما قد يؤدي إلى الجفاف في المهبل فهذا الهرمون يساعد علي رطوبة انسجة المهبل وعند تعرضه للنقص يزداد فرص الإصابة بالجفاف.

وأشار التقرير أن المهبل بعد الولادة قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالتمزق، فقد يحدث خلال الولادة الطبيعية تمزق ، فأوضح التقرير أنه يحدث ما بين 53 و 79 في المئة من الولادات المهبلية نوعًا من التمزق، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، ولكن في الواقع هناك أربع درجات من الجروح ، مع وجود كل منها بناءً على تلك التي سبقتها.

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لا تشمل الدموع من الدرجة الأولى سوى الجلد حول فتحة المهبل أو الجلد بالقرب من فتحة الشرج، أو التعرض لتمزق في العضلات المحيطة بالشرج، وهذا الأمر يتسبب في عدم القدرة علي الإخراج.

كما أقر التقرير أن الدورة الشهرية بعد الولادة تصبح أثقل أو أخف في كمية نزولها، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود دورتك لطبيعتها بعد الولادة.

وأخيرا أوضح التقرير، أن المهبل بعد الحمل والولادة الطبيعية يصبح أوسع قليلاً ، فبعد التمدد أثناء الولادة الطبيعية، أو نزول جنين كبير في الحجم، ولذا يجب أن تعلمين هذا الأمر.