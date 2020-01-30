41 وفاة بحمى "لاسا" في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 41 شخصاً في نيجيريا منذ تفشي حمى "لاسا" شديدة العدوى، في وقت سابق هذا الشهر، وفقاً لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض.
وأفاد المركز بأنه خلال الأسبوع الماضي زاد انتشار المرض من 9 إلى 19 ولاية في نيجيريا، بينما تم تأكيد إصابة 258 حالة خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى يوم 26 من الشهر نفسه، بما في ذلك 7 من عمال الصحة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن حمى "لاسا" هي مرض نزفي فيروسي حاد تصاحبه أعراض تتضمن الضعف والصداع والقيء وآلام العضلات.
ويعد المرض من الأمراض المتوطنة في غرب أفريقيا، إذ يقدر عدد المصابين بالمرض سنوياً ما بين 100 ألف إلى 300 ألف، مع ما يقدر بنحو 5 آلاف حالة وفاة، وفقاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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