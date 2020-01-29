فيروس كورونا يصل فنلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السلطات الفنلندية ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
وأعلنت هيئة الصحة الفنلندية، الأربعاء، أن الاختبار أثبت إصابة سائحة قادمة من مدينة ووهان الصينية خلال إقامتها في مدينة لابلاند الفنلندية، منوهة بأن هذه المرأة وُضِعَتْ في العزل الطبي داخل مستشفى في مدينة روفانيمي.
وحسب تقارير إعلامية فنلندية، فإنه يُعْتَقَد أن المرأة عمرها 32 عاما، وقال ميكا سالمينين، مدير المستشفى، إنه لا يوجد سبب للقلق.
وتعد فنلندا ثالث بلد في الاتحاد الأوروبي تظهر فيه الإصابة بعد فرنسا وألمانيا.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 132 حالة وفاة، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.
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