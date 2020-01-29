شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أضرار لا تعرفها للعيش الأبيض .. أهمها ارتفاع السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف معظم الناس أن الخبز الأبيض هو من النظام الغذائي الصحى الذى يعزز الشبع لكنه يسبب العديد من المخاطر للصحة لأنه مصنوع من الدقيق المكرر وليس القمح الكامل، وهو يوجد فى عيش الفينو وعجينة البيتزا ومعجنات والباتيه.

وفيما يلي خمسة أضرار للعيش الأبيض، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Healtheveryday”:

1- منخفض القيمة الغذائية

الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر فشل في احتوائه على المغذيات، حيث إنه عندما يتم تكرير الحبوب ، كما هو الحال في صناعة الدقيق للخبز الأبيض، تتم إزالة الطبقات الخارجية والأعمق من الحبوب، وهذا يزيل الألياف وبعض البروتين تاركًا النشا فقط.

وعلى الرغم من أن هذا الدقيق يحتوي على بعض العناصر الغذائية مثل فيتامينات ب والحديد المضافة بعد عملية التكرير ، فإنه لا يزال أقل في الألياف والبروتين من دقيق القمح الكامل.

2- يسبب ارتفاع السكر فى الدم سريعاً

نظرًا لانخفاض مستوى الألياف والبروتين الذي يساعد على إبطاء عملية الهضم ، يتم هضم الخبز الأبيض واستيعابه بسرعة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم بسرعة.

Advertisements

3- يسبب زيادة خطر مرض السكري من النوع 2

عندما يرتفع معدل السكر في الدم بسرعة ، يتم إفراز الأنسولين الزائد في مجرى الدم لدفع السكر إلى داخل الخلية، وعندما يحدث هذا بشكل منتظم ، تصبح الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين ، مما يجعل من الصعب التحكم في مستويات السكر في الدم.

4- يسبب زيادة الوزن

بعد تناول الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض ، يميل فائض السكر في مجرى الدم - ما لم يتم استخدامه على الفور للنشاط - إلى تخزين الدهون في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحطم نسبة السكر في الدم سيجعلك تشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول الطعام ، لذلك ستصل لتناول وجبة خفيفة أخرى.

5- يرفع خطر الاصابة بالاكتئاب

قد يكون طعمه جيدًا ، لكن الخبز الأبيض يمكن أن يؤثر سلبًا على مزاجك، حيث وجد بحث جديد نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في يونيو 2015 وجود صلة بين استهلاك الكربوهيدرات المكررة - مثل الخبز الأبيض - والاكتئاب عند النساء بعد انقطاع الطمث.