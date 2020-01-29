شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات الطاقة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة " The Sun" البريطانية، من مشروبات الطاقة، مؤكدة أنها تسبب إدمانًا كبيرًا، وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات والوفاة، فقد حذر الخبراء من أن ملايين الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات، والوفاة بسبب استهلاك مشروبات الطاقة، وجدت دراسة جديدة، أن استهلاك مشروبات الطاقة فى ارتفاع، حيث تضاعف الرقم فى العقد الماضى إلى أكثر من 11.5 مليار لتر على مستوى العالم.

تحذيرات من مشروبات الطاقة

ويقول خبراء فى جامعة فليندرز، فى استراليا أن هذا قد يؤدى إلى "تأثيرات ضارة" لدى الأشخاص، حيث قد يسبب لهم خفقان القلب إلى الوفاة.

قالوا: "على الرغم من أن مشروب الطاقة فى بعض الأحيان ليس مشكلة، فبعض الأفراد يستهلكون 4 "علب" أو أكثر، من مشروبات الطاقة يوميًا.

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وأكدوا، أن الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة، يمكن أن يؤدى إلى تطور أعراض العصبية والانسحاب عند التوقف، مضيفين، بأن الآثار الضارة المبلغ عنها تتراوح فى شدتها من الصداع، إلى خفقان القلب، والفشل الكلوى، وفى حالات نادرة الوفاة.

وأشار الباحثون أيضًا، إلى أنه إلى جانب الإضرار بالصحة البدنية، يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة تأثير ضار على الصحة العقلية.

وقالت الصحيفة، أن الآثار الجانبية للإفراط فى تناول مشروبات الكافيين المرتفعة، مع المنشطات الأخرى، يمكن أن تؤدى إلى مجموعة من العواقب السلبية على الصحة البدنية والعقلية، بما فى ذلك القلق، والاكتئاب، أو حتى الإجهاد، واضطراب ما بعد الصدمة، وتعاطى المخدرات.

وأضافت الصحيفة، لقد قاموا بتحليل أكثر من 200 مستهلك لمشروبات الطاقة، فى الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 عامًا.

تقليل الاستهلاك

وقدم الباحثون المتطوعين فى الدراسة، وكثير منهم من طلاب الجامعات، تدريباً على كيفية الحد من استهلاكهم لمشروب الطاقة.

وقال إيفا كيمبس استاذ علم النفس، "من خلال منح المشاركين بعض التقنيات البسيطة، درسنا ما إذا كانوا على استعداد لتخفيف تحيزهم نحو اختيار مشروبات الطاقة على المشروبات الغازية، والمزيد من الخيارات الصحية، وربما تقلل الاستهلاك قبل أن يصبحوا مدمنين.

ووجد الباحثون أن المشاركين يحتاجون إلى إعادة التدريب، للحد من الرغبة الشديدة فى تناول مشروبات الطاقة، بسبب "التسويق القوي" من قبل ماركات مشروبات الطاقة.