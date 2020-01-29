"طوارئ الصحة العالمية" تجتمع الخميس لبحث كورونا

عدد الوفيات في الصين ارتفع بشكل حاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ التابعة لها ستجتمع، الخميس، للمرة الثالثة في أسبوع، لتقييم إن كان فيروس كورونا الجديد بات يمثل حالة طوارئ عالمية.



وذكرت المنظمة في بيان صدر في جنيف: "ستقدم اللجنة المشورة للمدير العام بشأن هل بات التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق العالمي، وما التوصيات التي ينبغي تقديمها للتعامل مع ذلك".

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وعاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، الأربعاء، من رحلة إلى الصين للوقوف على آخر تطورات تفشي الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس بشكل حاد، الأربعاء، إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.

ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من ووهان، وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت ووهان، الأربعاء، لكن لم يتضح من كان على متنها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات الجوية إلى الصين في إجراء قوي للسيطرة على انتشار المرض.