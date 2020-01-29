تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الوافل بالنوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف عبوة

- دقيق : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 4 ملعقة صغيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : كوب ونصف

- الزبدة : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة) الطريقة: ضعي في وعاء متوسط الحجم كل من الدقيق، الملح والبيكنج باودر ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

اخفقي في وعاء آخر كل من السكر، البيض والفانيليا حتى يتشكل مزيج كثيف القوام.

اسكبي الحليب ثم زيدي الزبدة وخليط الدقيق مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط متجانس القوام.

حمي آلة الوافل، اسكبي مقدار نصف مغرفة فيها ثم اتركي الوافل لحوالي دقيقة حتى ينضج.

أعيدي الكرة على باقي المكونات ثم زيني الوافل بالشوكولاتة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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