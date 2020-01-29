تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : ثلاث أرباع الكوب (منخل)

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- السكر البني : ربع كوب

- لبن زبادي : نصف كوب الطريقة: سخني الزيت على حرارة 177 درجة.

جهزي صينية كب كيك وبطنيها بالورق المخصص لها.

اخلطي الطحين والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.

اخفقي البيض مع الزيت والسكر الأبيض والسكر البني بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً.

أضيفي اللبن الزبادي بالتناوب مع خليط الطحين حتى تمتزج المكونات جيداً.

صبي المزيج في صينية الكب كيك للنصف.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية واتركي الكب كيك ليبرد لمدة 10 دقائق.

قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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