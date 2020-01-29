تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بخليط الكيك بالشوكولاتة

المقادير

- خليط كيك الشوكولاتة الجاهزة : عبوة

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اخلطي مزيج الكيك مع الزيت والبيض والفانيلا.

ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين.

اصنعي كرات متوسطة الحجم وضعيها في صينية الكيك بشكل متباعد.

أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً لمدة 12 – 15 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز ليبرد قليلاً.

قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت بودينغ الشوكولاتة طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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