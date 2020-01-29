تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة الاسفنجية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بياض البيض : 6 حبات

- صفار البيض : 6 حبات

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- النشاء : 9 ملعقة صغيرة

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (طرية)

- حليب : 7 ملاعق كبيرة (سائل)

- جبن كريمي : 250 غراماً (طري بحرارة الغرفة)

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الخل : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي الجبن الكريمي مع الزبدة والحليب في طبق جيداً وضعيه في المايكرويف حتى تذوب المكونات معاً.

ضعي الخليط في الخفاقة الكهربائية واضربيه حتى يصبح متجانساً وناعماً.

انخلي الطحين مع النشا والملح.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج الجبن المخفوق مع الزبدة والحليب وربع كوب من السكر وصفار البيض وعصير الليمون واخفقي جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً.

اخفقي بياض البيض حتى يتكاثف ويصبح أبيض اللون ويتضاعف حجمه.

أضيفي بياض البيض بالتدريج لخليط الطحين والجبن وحركي بخفة بواسطة ملعقة حتى تتجانس المكونات.

بطني قالب الكيك بورق الزبدة.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز.

أدخلي الكيك للفرن على حرارة 325 درجة لمدة ساعة ثم أطفئي الفرن واتركي الكيك بالفرن لمدة 30 دقيقة.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم قطعيه وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك هش بالجبن الكريمي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون

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