شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة صينيون: فيروس كورونا سيبلغ ذروته الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" فى تقرير لها اليوم، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى حوالي 6200 حالة في غضون 3 أيام، وأصبح تفشي المرض الآن أسوأ من مرض السارس، فيما تؤكد الصين أن الانتشار "سوف يبلغ ذروته في الأيام العشرة المقبلة".

وكان قد تم إصابة 2،014 مريض فقط بالعدوى بحلول 26 يناير، وقد ارتفع هذا العدد الآن بشكل كبير إلى 6،168 مع حالات في الولايات المتحدة وأستراليا، تشير الأرقام إلى أنه كان هناك 445 حالة فقط بحلول يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتقول لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن انتشار المرض سيزداد سوءًا، وحذر مسئولو الصحة في العاصمة بكين اليوم من ارتفاع الحالات، ومن وصول المرض لذروته الأيام المقبلة.

وأضافت، تضاعفت 3 مرات حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم خلال 3 أيام، محذرة من تفشي الفيروس القاتل وأنه سيصل إلى ذروته في الأيام العشرة المقبلة.

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فيروس كورونا القاتل

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية، إلى أن 2.014 مريض أصيبوا بالعدوى الشبيهة بالسارس، بحلول يوم الأحد 26 يناير، وقد ارتفع هذا الآن بشكل كبير إلى 6.168، مع حالات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.



المرضى يحتشدون فى ووهان

كما تشير الأرقام، إلى أنه لم يكن هناك سوى 445 حالة بحلول يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مما يعني أن حجم تفشي المرض الذي استمر في التصاعد قد زاد في الحجم بنحو 14 ضعفًا في غضون 7 أيام، وهذا يعني أن تفشي المرض في الصين القارية الآن أكبر من وباء السارس عام 2003.

وأكدت الصحيفة، أنه يأتي ذلك بعد أن حذر عالم مشهور في لجنة الصحة الوطنية الصينية، من أن انتشار العدوى سيزداد سوءًا، واعترف الدكتور تشونج نانشان أنه يخشى أن تصل الأزمة إلى ذروتها "في الأيام العشرة القادمة".