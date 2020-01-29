تعرف علي أهم وأبرز فوائد اليقطين

ينتمي اليقطين إلى فصيلة القرع الشتوي (بالإنجليزية: Winter squash)، والذي يتميز بقشرة سميكة وبذور غير قابلة للأكل، وله فوائد غذائية عديدة، كما أنّه يتوفر بعدّة أنواع وأشكال مختلفة؛ فهناك البقطين الأصفر فاقع اللون، أو اليقطين البرتقالي، وهناك بعض الأنواع التي تمتلك حجماً كبيراً مثل كرة البولنج تقريباً، ويمكن القول إنّ الأنواع الأكثر شيوعاً لليقطين هي أربعة أنواع، وتشمل: القرع البلوطي (بالإنجليزية: Acorn Squash)، ويتراوح وزنه بين 0.45-1.36 كيلوغرام، أمّا النوع الثاني فهو:

القرع الجوزي (بالإنجليزية: Butternut Squash)، والذي يشبه شكل الكمثرى برتقالية اللون، وله قمة ممدودة، ويزن حوالي 0.90-2.26 كيلوغرام، أمّا النوع الأخير فهو اليقطين أو القرع (بالإنجليزية: Pumpkin) الذي ينمو في الخريف بكثرة، ويأتي بأحجام مختلفة؛ كما أنّه يُستخدم في العديد من وصفات الطبخ، ويُزرع اليقطين في جميع أنحاء العالم، عدا القارة القطبية الجنوبية، ويُعتبر معروفاً في أمريكا الشمالية بسبب استخدامه للاحتفاء بالأعياد؛ حيث يتمّ تجويفه ليصنع منه فانوس جاك في عيد الهالويين، كما تُصنع منه فطيرة في عيد الشكر.[١][٢]

فوئد اليقطين

يعتبر اليقطين من الأطعمة المفيدة؛ لما يحتوي من مغذيات مهمّةٍ لصحّة الجسم بشكل عام، ومنها ما يلي:[١][٣][٢]

يحتوي على المواد الكيميائية النباتية، مثل الكاروتين؛ حيث أثبتت بعض الدراسات أنّ هذه المركبات تمتلك تأثيراً مضاداً للأكسدة، مما يقلّل من خطر الإصابة بمرض السرطان، بالإضافة إلى التعزيز من وظائف الجهاز المناعيّ.

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ، والذي يعدّ مسؤولاً عن صحة الإبصار، ويساعد شبكية العين على امتصاص الضوء ومعالجته، كما أنّه يخفض من خطر إصابة العين بالماء الأبيض أو الساد (بالإنجليزية: Cataracts)، ويبطئ من تطور مرض التنكس البقعي (بالإنجليزية: Macular degeneration)، وذلك لاحتوائه على بعض المركبات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مثل اللوتين (بالإنجليزية: Lutein)، والزيازانثين (بالإنجليزية: Zeaxanthin)

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يساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، والتي تساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.

يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الجسم، ويزيد من إنتاج الإنسولين، مما يساهم في علاج سكر الدم، إلا أنّ ذلك ما يزال بحاجة للمزيد من الدراسات لإثباته.

يساعد على الوقاية من أشعة الشمس الضارة، والأشعة فوق البنفسجية (بالإنجليزية: Ultraviolet rays) مما يساهم في الحصول على بشرة سليمة وصحية.

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