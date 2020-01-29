تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالزعفران

المقادير

- بودرة الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 2 كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- أرز بسمتي : كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

- ملح : ملعقة صغيرة الطريقة:

1. ضعي الزعفران في نصف كوب من الماء المغلي. 2. سخني الزبدة في قدر غير لاصق على نار متوسطة. 3. أضيفي الأرز وقلبي حتى يتشرب الأرز الزبدة، وأضيفي الزعفران. 4. ثم أضيفي للقدر 1 ½ كوب المتبقي من الماء المغلي واتركيه على نار منخفضة لمدة 20 دقيقة حتى ينصج الأرز. Advertisements 5. قدميه ساخناً إلى جانب الدجاج أو اللحم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الريزو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران

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