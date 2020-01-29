تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه الهامور : 4 قطع

- عصير الليمون : ربع كوب

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- الذرة : كوب (مجمدة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود والكاري في طبق.

ضعي السمك في طبق فرن مدهون بالزيت ووزعي البازيلا والجزر.

أضيفي خليط الزيت والليمون والبهارات للسمك والخضار.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 190 درجة حتى ينضج السمك.

حمري وجه السمك وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيليه اللحم التركي

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