القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز قصير الحبة : كوب

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومبشور)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : ملعقة كبيرة (بودرة أو مكعب)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 2 كوب

- باربكيو صوص : ربع كوب (جاهز)

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقلي ومقطع مكعبات) الطريقة: ضعي الماء في قدر وأضيفي الجزر والفلفل الأسود ومرق الدجاج والثوم والبصل والكركم واتركي المزيج حتى يغلي.

أضيفي الأرز واسلقيه بالماء حتى ينضج ثم صفيه.

سخني الزيت في قدر وأضيفي الأرز والملح واتركيه على نار هادئة لمدة 8 دقائق مع تغطية القدر.

اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الباربيكيو صوص والدجاج المقلي وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الريزو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.