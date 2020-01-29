تعرف علي أفضل الأنظمة الغذائية لمرضي الربو

الربو من المشاكل الصحية المزمنة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب ألما شديدا وسعالا مستمرا وعدم القدرة على التنفس، لذلك ينصح مرضى الربو بالمتابعة الدورية مع الطبيب وتناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة، ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض الأطعمة الصحية التى يجب أن يتناولها مريض الربو وهى:

أطعمة صحية مفيدة لمرضى الربو

1: تحتوى بذور الكتان على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وتخفيف ألم الربو والسعال المستمر.

2:التفاح، يحتوى على مركب الفلافونويد الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والشعب الهوائية.

3:ينصح مرضى الربو بالإكثار من تناول الفواكه الحمضية والتى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الالتهابات والأمراض، ومنها "البرتقال، الطماطم، الكيوى".

4:الفاصوليا، وهى من أشهر أنواع البقوليات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من مشاكل الجهاز التنفسى والربو.

5: الجزر، يحتوى على نسبة عالية من البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة التى تقلل من خطر الاصابة بالربو.

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6:الثوم، يحتوى على خصائص ومواد مضادة للالتهاب والفيروسات، لذلك ينصح مرضى الربو ومشاكل الجهاز التنفسى بوضع الثوم فى الوجبات الغذائية لهم.

7: فاكهة الأفوكادو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وتخفيف السعال والألم.

8:السبانخ، تعتبر السبانخ واحدة من الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن وحمض الفوليك الذى يساعد على تخفيف أعراض الربو مثل السعال وضيق التنفس.

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