شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد معدلات السمنة.. "ديلى ميل": جميع وجبات المطاعم الأمريكية ضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن جميع الوجبات في المطاعم الأمريكية تقريبًا ضارة لصحتك، حيث يحذر الباحثون من أن تناول الطعام خارج المنزل "وصفوه بالأكل غير الصحي"، ويعتبر أقل من 0.1% بأنه "ذو جودة مثالية"، و 70 % من الأغذية من مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية قيمتها الغذائية منخفضة، درس الباحثون الخيارات الغذائية لأكثر من 35 ألف أمريكي، حذرت دراسة من أن أقل من 0.1% من الوجبات التي يتم تناولها في المطاعم الأمريكية تعد مفيدة لصحتك، حلل الباحثون الخيارات الغذائية لأكثر من 35 ألف شخص تناولوا طعامهم بانتظام بين عامي 2003 و 2016.



اطعمة المطاعم الامريكية غير صحية

كان نصف الوجبات التي يتم تناولها في المطاعم ذات قيمة غذائية سيئة، ولم تصل أي منها إلى "جودة مثالية".

وقال البروفيسور داريوش موزافاريان من جامعة تافتس، ومؤلف الدراسة في ولاية ماساتشوستس: "تظهر نتائجنا أن تناول الطعام خارج المنزل، وصفوه بالأكل غير الصحي معظم الوقت.

وأضاف، أنه من "الأولوية" تحسين القيمة الغذائية لوجبات المطعم حتى يتمكن الأمريكيون من اختيار الخيارات الصحية، وتأتي هذه النتائج وسط أزمة السمنة في الولايات المتحدة الاميركية، يعتقد أن 93 مليون شخص، حوالى 39% من السكان يعانون من السمنة المفرطة، الوضع ليس أفضل بكثير في بريطانيا، حيث يصنف أكثر من ربع البالغين على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، ويعتبر 6 من كل 10يعانون من زيادة الوزن.



جميع المطاعم الامريكية تقدم اطعمة غير صحية

تشير آخر النتائج، إلى أن تحسين وجبات الطعام قد يساعد في مكافحة محيط الخصر المتمدد" الكرش"، قام موزافاريان وزملاؤه، بجمع بيانات من أكثر من 35 ألف من البالغين الأمريكيين في المسح الوطني للصحة والتغذية، وتم استجواب أولئك الذين شاركوا حول عاداتهم الغذائية خلال فترات 24 ساعة في عدة مناسبات طوال فترة الدراسة البالغة 13 عامًا.

أجاب المشاركون في المطاعم التي تقدم خدمة كاملة أو مطاعم الوجبات السريعة، والتي شملت محلات البيتزا، حيث قام الباحثون بتقييم الجودة الغذائية للوجبات، بناءً على درجة النظام الغذائي لجمعية القلب الأمريكية 2020.

وقالت الصحيفة، يأخذ في الاعتبار عوامل مثل كمية الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والملح، والدهون المشبعة، والمكسرات، والمشروبات المحلاة بالسكر.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه كان نحو 70 % من الوجبات التي يتم تناولها في مطاعم الوجبات السريعة في الفترة 2015-2016 سيئة النوعية.

يحصل حوالي واحد من كل عشرة "8% " من الأمريكيين على وجبة الإفطار من مطاعم الوجبات السريعة، كانت هناك أيضًا اختلافات بين المجموعات، وكانت نسبة الوجبات السريعة المتدنية الجودة التي يتناولها الأشخاص الحاصلون على شهادات جامعية 60 في المائة في نهاية الدراسة، ولكنها كانت 76 في المائة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون مؤهلات ثانوية، حاول البروفسور موزافاريان وزملاؤه أيضًا تحديد الأولويات لتحسين وجبات المطاعم.

وأضاف البروفيسور موزافاريان: "إن غذائنا هو السبب الأول لضعف الصحة في البلاد، حيث تعتبر التغذية الصحية فرصة هائلة للحد من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، وما يرتبط بذلك من الإنفاق على الرعاية الصحية، في المطاعم، هناك قوتان تلعبان: ما هو متاح في القائمة، وما يختاره الأمريكيون بالفعل.

وقالت الصحيفة، يجب أن تركز الجهود التي تبذلها صناعة المطاعم والمستهلكين ومجموعات الدعوة والحكومات على هذين المجالين.

وأوضح الدكتور جونكسيو ليو المؤلف الأول، إن "أكبر الفرص" تتمثل في "تحسين الجودة الغذائية، وهي إضافة المزيد من الحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقوليات، والأسماك، والفواكه، والخضروات، إلى الوجبات مع تقليل الملح، اعترف المؤلفون أن هناك قيود لدراستهم.