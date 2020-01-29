8 فوائد للمشي أثناء الحمل.. منها تسهيل عملية الولادة

نصحت الدكتورة غادة عيسى، استشاري النساء والتوليد بمصر، النساء الحوامل بممارسة رياضة المشي نصف ساعة 3 مرات أسبوعيا إذا كان حملها طبيعيا ولا تعاني من أي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة تستدعي الراحة التامة.



وقالت عيسى إن ممارسة المشي مع بداية الحمل مفيد لتسهيل عملية الولادة الطبيعية، خاصة الولادة الأولى.

وأوضحت أن أفضل وقت للمشي يكون بعد تناول الطعام بساعتين حتى لا تصاب بدوار أو هبوط، مشيرة إلى أنه يقلل حدة التوتر والقلق والكآبة وينشط الدورة الدموية ويحسن التنفس ويقوي القلب والعضلات، كما يمنع تورم القدمين ويحسن من الحالة النفسية للحامل.

وأشارت عيسى إلى عدة فوائد للمشي للمرأة الحامل وهي:

١- يسهل عملية الولادة وتحديداً خلال الشهر التاسع.

٢- يقلّل من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كالسكر مثلاً أو ارتفاع ضغط الدم.

٣- يحمي من التعرض للاكتئاب والاضطرابات النفسية أثناء الحمل أو بعد الولادة.

٤- يخلص الجسم من الدهون المتراكمة وما يتبعها من ترهلات.

٥- يساعد على حرق عدد كبير من السعرات الحرارية، وبالتالي يحافظ على رشاقة وصحة الجسم.

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٦- يقلل من حدوث الإمساك أثناء فترة الحمل.

٧- يساعد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل سهل وبسيط بعد الولادة.

٨- يحافظ على المعدل الطبيعي لوزن الجنين.

وحذرت استشاري النساء والتوليد من ممارسة الحامل لرياضة المشي بدون مرافق، مشددة على الراحة في حال شعورها بالتعب أثناء المشي، ولكن في الأشهر الأخيرة من الحمل (الثامن والتاسع) يفضل أن تزيد فترات المشي لتسهيل عملية الولادة.

ونصحت عيسى باتباع الطرق الصحيحة في المشي من خلال الآتي:

-رفع الرأس أثناء المشي وتركيز العينين في الأفق، ثم دفع الكتفين إلى الخلف مع راحة وارتخاء الذراعين.

-ثني الذراعين بزاوية تصل إلى 90 درجة تقريباً.

-تجنب المشي بترهل من خلال إطالة العضلات خلال المشي.

-المشي لمدة زمنية حوالي 30 دقيقة ٣ مرات أسبوعيا.

-التأكد من أن القلب غير متعب أو مجهد من خلال الساعة الذكية.

٤- التوقف في حالة التعب أو الإرهاق.