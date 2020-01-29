القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2020" في مدينة دبي، عن نجاح تجربة طبية مبتكرة باستخدام فحص الدم على عدد من المرضى، للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالتعاون مع شركة "أبوت" الطبية.
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في الوزارة، أهمية التجربة المبتكرة؛ خاصة بعد حصولها على تصريح هيئة الصحة والسلامة وحماية البيئة الأوروبية.
وأشار إلى أن هذه التقنية تصب في صالح الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، لتحسين نتائج المؤشر الوطني في الإمارات لأمراض القلب والشرايين، حسب متطلبات الأجندة الوطنية 2021.
ولفت إلى سعي الوزارة من خلال هذا المشروع لتعزيز شراكاتها مع مراكز الأبحاث العالمية بالتنسيق مع الجهات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بخفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين؛ خاصة بعد إحراز تقدم كبير في التدخل والعلاج من أمراض القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر التنبؤ بأمراض القلب عبر فحص الدم.. ابتكار جديد في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.