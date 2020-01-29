التنبؤ بأمراض القلب عبر فحص الدم.. ابتكار جديد في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2020" في مدينة دبي، عن نجاح تجربة طبية مبتكرة باستخدام فحص الدم على عدد من المرضى، للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالتعاون مع شركة "أبوت" الطبية.



وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في الوزارة، أهمية التجربة المبتكرة؛ خاصة بعد حصولها على تصريح هيئة الصحة والسلامة وحماية البيئة الأوروبية.

وأشار إلى أن هذه التقنية تصب في صالح الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، لتحسين نتائج المؤشر الوطني في الإمارات لأمراض القلب والشرايين، حسب متطلبات الأجندة الوطنية 2021.

ولفت إلى سعي الوزارة من خلال هذا المشروع لتعزيز شراكاتها مع مراكز الأبحاث العالمية بالتنسيق مع الجهات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بخفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين؛ خاصة بعد إحراز تقدم كبير في التدخل والعلاج من أمراض القلب.