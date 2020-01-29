شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات للياقة البدنية وزيادة المناعة لمواجهة العزلة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من العزلة والإقامة الجبرية فرضت على المواطنين الصينيين والأجانب المقيمين بالمدن والمقاطعات التى تفشى فيها فيروس كورونا، وهو ما منع الجميع من ممارسه حياته الطبيعية والخروج والذهاب إلى أعمالهم والجامعات والمدارس، فالكل أصبح محبوسا داخل غرف المنازل، ولمواجهة ذلك اقترح الخبراء أنه يجب تجنب البقاء فى وضع الجلوس أو النوم في المنزل لفترات طويلة والقيام ببعض تمارين اللياقة البدنية، فبهذه الطريقة فقط يمكن تجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة والحفاظ على الصحة العامة للجسم وتعزيز المناعة.

ووفقا لبيان لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه مع انتشار وباء الالتهاب الرئوي الجديد لفيروس كورونا ، استجاب معظم الناس بشكل إيجابي للدعوة الوطنية للعيش في المنزل خلال عيد الربيع هذا العام، ومع ذلك ، يقترح الخبراء أنه يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة في المنزل والقيام بتمارين اللياقة البدنية والتى تساعد فى تعزيز المناعة لمكافحة الأوبئة.

وقال لي يانهو ، مدير مركز الصحة الرياضية بمعهد الطب الرياضي التابع للإدارة العامة للرياضة وعضو اللجنة الاستشارية للخبراء في لجنة تعزيز العمل الصحي في الصين مشاهدة التلفزيون، استخدام الكمبيوتر ، استخدام الهاتف المحمول ، وما إلى ذلك، يمكن أن يسبب هذا الموقف بسهولة تشوه العمود الفقري ، ويؤثر على توصيل العصب المركزي ويصيب بالتهاب الفقرات العنقية ، وفتق القرص القطني ، والتشوه الفقري ، وما إلى ذلك، بالاضافة إلى حركات الأطراف غير المواتية على المدى الطويل ، قد تكون هناك أيضًا حالات مثل التمرين غير الكافي ، والإفراط في تناول الطعام ، والاستهلاك المفرط للكحول ، وتفضيلات الطعام الحارة ، واضطراب العمل والراحة ، وعدم كفاية النوم. "

في هذا الصدد ، اقترح لي يانهو بأنه يجب الحفاظ على قدر معين من التمارين كل يوم أثناء الاقامة في المنزل، حيث يمكن اختيار كمية معتدلة من أساليب التمرين اللطيف مثل الركض ذي الذراع وممارستها لمدة حوالي ساعة إلى ساعتين يوميا، ويمكن أيضًا استخدام اليوجا قبل النوم للقيام بتمارين ،وتمارين توازن العمود الفقري ، وغيرها من تمارين تمدد العمود الفقري والأطراف.

Advertisements

وبالإضافة إلى الرياضة ، يوصي لي يانهو أيضًا أن يولى المواطنين اهتمامًا لنظام غذائي متوازن وخفيف ، وترطيب مناسب ، والمزيد من شرب الشاي، العمل بانتظام والراحة لضمان النوم الكافي وعدم البقاء مستيقظين، كما أن الصحة العقلية مهمة جدًا ، وقال لي يانهو يجب عدم ارسال رسائل سلبية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على العواطف.