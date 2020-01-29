شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تكشف أسرع جهاز للكشف المبكر عن الأنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن أحدث ابتكار على مستوى العالم للكشف عن فيروس الأنفلونزا الموسمية A،B لتكون الأولى باستخدام الجهاز على مستوى الشرق الأوسط، حيث يقوم جهاز Strep A 2 بالفحص المبكر والسريع عن الأنفلونزا الموسمية من نوع A-B بوقت لا يتجاوز 13 دقيقة، كما يعطى نتائج بمدة أقصاها 5 دقائق.

ووفقا لبيان لوزارة الصحة الاماراتيه، سيتم توفير الجهاز الذى عرضته الوزارة فى منصتها المشاركة بمعرض ومؤتمر الصحة العربى 2020، بدبى فى المنشآت الصحية، ويوفر هذا الاختبار المبتكر الذى حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الثقة للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر، كما يسهم في الحد من الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية ، والذي يمكن أن يحدث عندما يعتمد العلاج حصريًا على أعراض المريض ، ويساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، على أهمية جهاز الفحص المبكر والسريع للأنفلونزا الموسمية، أحدث ابتكار على مستوى العالم وأسرعها في مجال الكشف عن فيروس الأنفلونزا A و B و RSV وبكتريا Strep A2. والذى سيساعد فى الحد من الأمراض المعدية والسيطرة عليها.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشى مدير إدارة المستشفيات، أن جهاز الفحص المبكر والسريع عن الأنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية، يجمع بين السرعة والفعالية لتسليم للنتائج، فضلاً عن الدقة التى توفرها اختبارات هذا الجهاز للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر.

وأشارة إلى أن strep a2 يعد نقلة نوعية فى طرق الكشف المبكر عن التهاب البلعوم البكتيرى، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأطباء نتائج واضحة يستطيعون من خلالها تحديد نوع المضاد الحيوى السليم للحالة المصابة، كما يوفر الجهاز القدرة على الاكتشاف الجزئى للحمض النووى من المجموعة A من المكورات العقدية الجرثومية، التى تعد السبب الرئيس لالتهاب البلعوم البكتيرى، بأكثر من ضعف سرعة الاختبارات الجزيئية الأخرى المتاحة، وذلك فى غضون 6 دقائق أو أقل، مع استدعاء نتائج إيجابية فى وقت يصل إلى دقيقتين فقط.

ولفتت الدكتورة كلثوم البلوشى، إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية هم الحوامل في جميع مراحل الحمل، والأطفال في سن 6 أشهر الى 5 سنين، كبار السن أكثر من 65 سنة، والمصابون بحالات مرضية مزمنة والعاملين الصحيين، وذكرت أن الانفلونزا الموسمية تشكل تحدياً للأنظمة الصحية حول العالم، مما يؤدي إلى عبء صحي واجتماعي واقتصادي، ويستدعي العمل على تعزيز الترصد الوبائي ومكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية.