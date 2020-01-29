شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار مكانك في الطائرة لو مسافر لتجنب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذعر أصبح يجتاح العالم مع استمرار تفشى وانتشار فيروس كورونا بالعديد من الدول، الأمر الذى أدى إلى تعليق بعض الرحلات الجوية إلى الصين، لذا عرض بعض الخبراء نصائح عند السفر وأفضل الأماكن التى يتم اختيارها عند الجلوس بمقاعد الطائرة.

المكان الأكثر أمانًا للجلوس على متن طائرة لتجنب اصابة فيروس كورونا من مسافر مصاب بجوار النافذة، وفقًا للخبراء الطبيين.



السفر اثناء تفشى كرورنا

وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، صمم خبراء من جامعة إيموري الأمريكية، نموذجًا لحركة الركاب حول الطائرة لإظهار كيف يمكن أن تنتشر الفيروسات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون فى المقاعد الموجودة بالممرات هم أكثر عرضة للتواصل مع الركاب المصابين.

ووفقًا للخبراء، فإنه كلما طالت مدة اتصالك مع مسافر مصاب وكلما طالت مدة وجودك به، زادت فرصة إصابتك بنفسك، ومع القلق من الإصابة بفيروس كورونا يجب أن يبقى المسافرون في مقاعدهم قدر الإمكان.

لهذا السبب يجب ألا يطير طاقم المقصورة إذا كان لديهم أي نوع من العدوى - وخاصةً الإصابة بفيروس كورونا - لأنهم أكثر اتصالًا بالركاب في الرحلة، ودرس الباحثون سلوك المسافرين على الرحلات الجوية بين 3 و5 ساعات، ووجدوا أن 38% غادروا مقاعدهم مرة واحدة و24% أكثر من مرة.

ووفقًا لمؤلف الدراسة، فإن الأشخاص الذين يجلسون في المقاعد الموجودة بالممر أو المقاعد الوسطى، يكونون أكثر عرضة لالتقاط الفيروسات، خاصة أنه يتعرضوا للأشخاص الذين يذهبون إلى المرحاض أو قد ينتقلون لأى سبب ما.

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المكام الأمن بجوار النافذة

ولكن على الرغم من أن الأشخاص الذين يجلسون في مقاعد الممر هم أكثر عرضة للاتصال بالركاب الآخرين، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيصابون بالعدوى، لأن كل مواجهة قصيرة.

وأضاف مؤلف الدراسة: "إذا كنت جالسًا في مقعد في الممر، فمن المؤكد أنه سيكون هناك عدد قليل من الأشخاص يتحركون أمامك، لكنهم سيتحركون بسرعة"، وبشكل عام، ما نظهره هو أن هناك احتمالية منخفضة لانتقال الفيروسات إلى أى مسافر معين."

نظرًا لأنه لا يزال من غير الواضح كيف ينتقل فيروس كورونا، يقول الفريق إنهم لا يستطيعون تحديد بالضبط تأثيره على الطيران، ولكنه ينتقل من إنسان إلى آخر ولديه فترة حضانة لمدة 14 يومًا - ما يعني أن الناس قد يمرضون وينتقلون لفترة طويلة قبل ظهور أي أعراض.



الكشف على المواطنين

ولكن الخبراء يقولون إنه بالإضافة إلى اختيار مقعد النافذة ، يجب على المسافرين غسل أيديهم بالصابون بانتظام، واستخدام مطهر الأيدي المعتمد على الكحول بعد لمس الأسطح، وتجنب لمس وجوههم أو ملامسة مسافات السعال إن أمكن.

وبحسب ما ورد بدأ الفيروس في سوق للمواد الغذائية في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، حيث يوجد أكثر من 11 مليون شخص في الوقت الراهن في حالة غلق.

وعلى الرغم من الاحتياطات، ينتشر المرض في جميع أنحاء العالم - مع الحالات المبلغ عنها في أكثر من عشر دول - وقد تسبب في وفاة أكثر من 130 شخصًا.