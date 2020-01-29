شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل CMP يقيس 14 مادة بجسمك ويكشف أمراض الكبد والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاليل التمثيل الغذائي أو الأيض من التحاليل الهامة التى قد يطلبها طبيبك لأسباب عديدة منها اكتشاف صحة الكبد والكلى وكذلك التغذية السليمة، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية واستخدامات تحليل التمثيل الغذائى CMP، وذلك وفقاً لما ذكره موقعى "medlineplus " و” Webmd”.



تحليل التمثيل الغذائى

ما هي لوحة التمثيل الغذائي الشامل (CMP)؟

لوحة الأيض الشاملة (CMP) عبارة عن اختبار يقيس 14 مادة مختلفة في دمك، يوفر معلومات هامة حول التوازن الكيميائي والتمثيل الغذائي في الجسم، والأيض هو عملية كيفية استخدام الجسم للغذاء والطاقة، ويتضمن اختبار CMP قياس ما يلي:

-الجلوكوز، نوع من السكر والمصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

-الكالسيوم، أحد أهم معادن الجسم وهو ضروري للعمل السليم للأعصاب والعضلات والقلب.

-الصوديوم والبوتاسيوم وثاني أكسيد الكربون والكلوريد، هذه هي المعادن التي تساعد على التحكم في كمية السوائل وتوازن الأحماض والقواعد في الجسم.

-الزلال، بروتين مصنوع في الكبد.

-إجمالي البروتين، والذي يقيس إجمالي كمية البروتين في الدم.

- الأنزيمات فى الكبد وهى: ALP (الفوسفاتيز القلوي)، ALT (ألانين الترانساميناز)، و AST (الأسبارتات أمينوتورفيراز).

-البيليروبين، الذى يصنعه الكبد.

-نيتروجين اليوريا في الدم والكرياتينين، وهي الفضلات التي تم إزالتها من دمك بواسطة كليتك.

يمكن أن تكون المستويات غير الطبيعية لأي من هذه المواد أو مجموعة منها علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.

استخدامات لوحة التمثيل الغذائى

يستخدم CMP للتحقق من العديد من وظائف الجسم وعملياته ، بما في ذلك:

-صحة الكبد والكلى.

-مستويات السكر في الدم.

-مستويات البروتين في الدم.

-الأحماض والتوازن الأساسي.

-توازن السوائل والمعادن.

-التمثيل الغذائي.

يمكن أيضًا استخدام CMP لمراقبة الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

Advertisements

لماذا أحتاج إلى CMP؟

غالبًا ما يتم CMP كجزء من الفحص الروتيني، قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان طبيبك يعتقد أن لديك مرض في الكبد أو الكلى.

نتائج تحليل CMP

إذا لم تكن أي نتيجة أو مجموعة من نتائج CMP طبيعية، فقد يشير ذلك إلى عدد من الحالات المختلفة، وتشمل هذه أمراض الكبد ، الفشل الكلوي ، أو مرض السكري. ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من الاختبارات لتأكيد أو استبعاد تشخيص محدد.

اختبارات الكبد

تحقق من ثلاث مواد يصنعها الكبد: ALP و ALT و AST، كما يقومون بفحص البيليروبين، وهو منتج نفايات للكبد، والنسب الطبيعية هي:

ALP (الفوسفاتيز القلوي): 44 إلى 147 وحدة دولية للتر الواحد (وحدة دولية / لتر).

ALT من 7 إلى 40 وحدة دولية / لتر.

AST من 10- 34 وحدة دولية للتر.

البيليروبين: من 0.3 إلى 1.9 ملليجرام لكل ديسيلتر.

اختبارات الكلى

يقوم نظام CMP بفحص نتيجين: نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) والكرياتينين، والنسب الطبيعية هي:

BUN (نيتروجين اليوريا في الدم): 6-20 ملج / ديسيلتر.

-الكرياتينين: 0.6 إلى 1.3 ملج / ديسيلتر.

السوائل والمعادن

قد تعني النتائج غير الطبيعية أن لديك مرض القلب أو أمراض الكلى، أو أنك تعاني من الجفاف، والنسب الطبيعية هي:

-الصوديوم: 136 إلى 145 م / ل.

-البوتاسيوم: 3.5 إلى 5.1 م / ل.

-كلوريد: 96 حتي 106 متر مكعب / لتر.

-ثاني أكسيد الكربون (ثاني أكسيد الكربون): من 23 إلى 29 ميلي لتر لكل لتر.

البروتينات

يقوم CMP باختبار الألبومين ، وهو البروتين الرئيسي الذي يصنعه الكبد ، والبروتينات الموجودة في دمك بشكل عام.

-الزلال: 3.4 إلى 5.4 جرام لكل ديسيلتر.

-البروتين الكلي: 6.0 إلى 8.3 جم / ديسيلتر.

الجلوكوز

المعدل الطبيعي هو 70 إلى 99 ملج / ديسيلتر.

الكالسيوم

يتراوح المعدل الطبيعي من 8.6 إلى 10.2 ملجم / ديسيلتر.