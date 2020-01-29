أمريكا تعرض مساعدة الصين لاحتواء تفشي "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي ألكس أزار أنه عرض إرسال فريق من "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إلى الصين لمساعدتها في احتواء تفشي فيروس "كورونا".
ولم يوضح أزار رد نظيره الصيني على هذا الأمر، معربا عن أمله في قبول بكين العرض، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.
وكانت "منظمة الصحة العالمية" أعلنت الليلة الماضية أن الصين وافقت على السماح لخبراء المنظمة بدخول البلاد، فيما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تتسم "بالصراحة والشفافية والمسؤولية" في تعاملها مع تفشي "كورونا"، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المُصابين به.
وارتفعت أعداد وفيات الفيروس إلى 132 في الصين، فيما تأكدت صباح الأربعاء أكثر من 6 آلاف حالة إصابة.
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