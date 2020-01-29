خبير صيني: تفشي "كورونا" لن يستمر مثل "سارس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع خبير صيني بارز أن تفشي فيروس "ووهان كورونا" المتحور الجديد لن يستمر طويلا مثلما حدث مع وباء سارس عامي 2002 و2003، قائلا: "ربما يصل إلى ذروته في غضون الأسبوع والنصف المقبلين".

وأضاف تشونج نانشان، مدير مختبر الأمراض التنفسية الرئيسي في الصين: "عام 2002 استمر سارس 5 أو 6 أشهر، لكن لا أعتقد أن فيروس كورونا الجديد سيكون قادرا على الاستمرار لتلك الفترة الطويلة".

وتابع الخبير في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "نظرا لأنه بعد بدء الموجة الثالثة من العدوى، اتخذت البلاد إجراءات قوية، لا سيما الكشف المبكر والعزل المبكر. بعد هذين الشيئين، لدينا ثقة كافية للحيلولة دون حدوث ذروة أخرى".

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وذكر تشونج أن ذروة تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، يمكن أن تصل خلال الأيام السبعة إلى 10 المقبلة.

قتل فيروس كورونا الغامض حتى الآن نحو 132 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 6145 آخرين حول العالم، بينهم 6055 في الصين وحدها.



