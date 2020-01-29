شكرا لقرائتكم خبر عن 19 دولة تحت التهديد.. دراسة تكشف الدول والمدن المعرضة لخطر تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء من أن مدينة بانكوك تواجه أكبر خطر من انتشار الفيروس التاجي القاتل من الصين ، حيث استخدم الأكاديميون في جامعة ساوثهامبتون بيانات السفر لتحديد المدن التي من المرجح أن تشهد حالات في المستقبل حول العالم بفيروس كورونا القاتل، وحذر الباحثون من أن لوس أنجلوس ونيويورك يحتلان المركز العشرين الأوائل ولندن أكثر عرضة للخطر من أي مدينة أخرى في أوروبا، فيما احتلت باريس المرتبة 27 في القائمة بينما احتلت فرانكفورت المركز الثلاثين على الرغم من تأكيد الاصابات بالفعل بالفعل في فرنسا وألمانيا .

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية انتشر الفيروس حتى الآن في حوالي 17 دولة أو إقليم خارج البر الرئيسي للصين ، لكن الخبراء قالوا إنهم يتوقعون أن تستمر الإصابات العالمية.

ويأتي البحث في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الأوروبيون والأمريكيون في مدينة ووهان ، المدينة الصينية التي كانت السبب فى تفشي الفيروس ، انتظارًا لإنقاذهم من قبل المسئولين الذين يتدافعون من أجل وضع رحلات لإجلاء رعاياهم من هذه المدينة.

المدن الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا

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بانكوك، هونج كونج، تايبيه، سيول، طوكيو، سنغافورة، فوكيت، أوساكا، كوالا لامبور، ماكاو، دينباسار بالي، سيدني، تشيانج ماي، ملبورن، لوس أنجلوس، نيويورك، دبي، نها ترانج ، فيتنام، لندن، مدينة هو تشي مينه

الدول الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا

تايلاند، اليابان، هونج كونج، الصين، تايوان ، كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام، أستراليا، إندونيسيا، كمبوديا، الفلبين، ألمانيا، كندا، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، روسيا

البلدان أو المناطق الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم هي في المرتبة الأولى في تايلاند ، تليها اليابان الولايات المتحدة هي السادسة ، أستراليا العاشرة ، والمملكة المتحدة السابعة عشرة.

داخل البر الرئيسى للصين ، تم تحديد كل من مدن بكين وقوانغتشو وشانغهاى وتشونغتشينغ باعتبارها عالية الخطورة من قبل الباحثين ، إلى جانب مقاطعات قوانغدونغ الصينية وتشجيانغ وسيتشوان وخنان.