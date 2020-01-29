شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر إحدى شركات معقمات اليدين من الادعاء بقدرة منتجاتها على قتل الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب المنظمون الأمريكيون أن تتوقف إحدى الشركات المنتجة لمعقمات الأيدي، عن إخبار المستهلكين بأن المطهرات اليدوية يمكنها قتل الفيروسات مثل الإنفلونزا والإيبولا، ومن جانبها أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) رسالة تحذير شاملة إلى الشركة المصنعة بضرورة التوقف عن هذه " الادعاءات الكاذبة" بشأن منتجاتها.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير FDA إن بعض منتجات الكحول المعقمة لليدين، من إحدى الشركات، لكن لم تتم الموافقة عليها لاستخداماتها المعلن عنها من قبل FDA.

وتعد تلك الشركة بعيدة جدًا عن أكثر المطهرات التي تحمل علامات تجارية شعبية في الولايات المتحدة، ولكنها طالما أنها تدعي استخدام الكحول في "التخفيف أو الوقاية من الأمراض" ، فإنها تقوم أيضًا بتوزيع العقار بطريقة غير مشروعة.

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والادعاء اختص زجاجات الشركة المعقمة لليدين، وعلاماتها التجارية وموقعها على الإنترنت لأنه يذيع معلومات كاذبة عن قدرة المنتج عن قتل 99.9 ٪ من الجراثيم من اليدين.

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، باستخدام مطهر الأيدي المعتمد على الكحول كإجراء وقائي للوقاية من الأنفلونزا.

ولكن من منظور علمي، فإن الأنفلونزا هي فيروس مغلف، والفيروسات المغلفة بشكل عام يتم قتلها أو تعطيلها بسهولة عن طريق الكحول.

ويوضح موقع CDC أن المطهرات التي يتراوح تركيزها بين 60 و 80 % "فعالة" في "تعطيل جميع الفيروسات [المغلفة]"، وتدرج الأنفلونزا كمثال على هذه الفيروسات، ومع ذلك ، هذا ليس ادعاء ثبت في أعين إدارة الأغذية والعقاقير.