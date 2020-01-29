شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 4593 إصابة بكورونا حتى الآن ووفاة 106 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن آخر التطورات حول عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل بالصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها، وأوضحت الإحصائيات إصابة حتى الآن 4593 شخص فى العالم ووفاة 106 مريض بسبب فيروس كورونا.

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية أن الصين وحدها سجلت الأعداد الرسمية للمصابين وبلغت 4537 حالة، ويشتبه فى إصابه 6973 آخرين، وهناك 976 حالة حرجة، ووفاة 106 مريض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفى ضوء تفشى فيروس كورونا بالصين، رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع منه بالصين إلى "مرتفع للغاية" ، واتخذت العديد من الدول على مستوى العالم إجراءات لحماية مواطنيها من الفيروس.

وفى تطور كبير لأزمة فيروس كورونا والذى ظهر بالصين وانتشر بعدد من دول العالم قال خبير الجهاز التنفسى الصينى تشونج نان شان لوكالة أنباء شينخوا إن تفشى فيروس كورونا الجديد قد يصل إلى ذروته فى غضون أسبوع أو نحو 10 أيام.

وأوضح تشونج أنه "من الصعب جدا التقدير بصورة قاطعة لموعد وصول تفشى الفيروس إلى ذروته. قائلا "أعتقد أنه فى أسبوع واحد أو نحو عشرة أيام سيصل إلى ذروته، وحينها لن تكون هناك زيادات على نطاق واسع."

Advertisements

وقال تشونج "هناك مفتاحان للتصدى للوباء هما الاكتشاف المبكر والعزلة المبكرة فهى أكثر الطرق بدائية وأكثرها فعالية، موضحا أن الحمى ما زالت هى العرَض النموذجى لعدوى فيروس كورونا الجديد.

وأكد خبير الجهاز التنفسى أن فترة من 10 إلى 14 يوما تعد فترة سليمة للعزلة والمراقبة عندما تنتهى فترة الحضانة للمرض، مؤكدا أنه لن تظهر العدوى الجماعية بسبب رحلات العودة فى عطلة عيد الربيع، لكن يجب أن تستمر إجراءات الفحص والكشف.

وطالب الخبير الصينى بضرورة تزويد المستشفيات ليس بأخصائيين فى الأمراض المعدية فحسب، بل ومتخصصين فى علاج الحالات الشديدة أيضا لإنقاذ المرضى بشكل أفضل.