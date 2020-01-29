شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عندما تتخطى وجبات الطعام.. هبوط سكر الدم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشخاص يسعون للتخلص من الوزن الزائد عن طريق تخطي الوجبات الرئيسية خلال اليوم، اعتقادا منهم أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في القضاء على الوزن الزائد، ولكن هناك العديد من الأضرار التي يتعرض لها الجسم عندما تقوم بتخطي الوجبات اليومية، وهذه الأضرار سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع " self".

أكد التقرير المنشور أن التعرض المستمر اليومى لتجاهل إحدى الوجبات الثلاثة يعد من الأمور التي تتسبب في تعرض أجهزة الجسم والعقل للعديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد، ونجد أن امراض القلب والسكر تزداد فرص الإصابة بها.

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وأشار التقرير ، أن تجاهل إحدى الوجبات الرئيسية يزيد من فرص التعرض لانخفاض ​​مستوى السكر في الدم وقلة الشعور بالطاقة وزيادة الرغبة بالكسل، فعندما تقضي يومك بدون طعام فهذا الأمر يزيد من فرص قلة التركيز والشعور بالكسل، ولذا عليك الاهتمام بتناول الطعام أو إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فعليك تناول ثمار الفواكه أو الخضراوات، حتى لا يقل نشاط الجسم، والحفاظ على نسبة السكر في الدم.

كما أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص الذين يتناول الوجبات، عند شعورهم بالجوع وبعد تخطيهم لإحدى الوجبات، فهم يسعون لتناول أطعمة غير صحية، وهذا الأمر يتسبب في إرهاق المعدة، وأيضا زيادة نسبة السكر بالدم، وهذا يتسبب في تعرض حياة الشخص للخطر، نتيجة لقلة نسبة السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وأيضا يزداد فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو الإرهاق.

ولذا أكد التقرير علي ضرورة تناول الثلاث وجبات اليومية الرئيسية، وتكون تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والبروتين والعناصر الغذائية الهامة للجسم أي العناصر التي يحتاجها الجسم.