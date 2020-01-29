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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقيس ضغط الدم بدقة؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
قالت مؤسسة طبية متخصصة إنه ينبغي اتباع بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم؛ للحصول على قياسات صحيحة.
وأوضحت مؤسسة القلب الألمانية أنه ينبغي الجلوس لمدة 5 دقائق مع الشعور بالهدوء والاسترخاء قبل إجراء القياس، نظرا لأن التوتر النفسي يتسبب في ارتفاع قيم الضغط.
وأضافت: "ينبغي إجراء عملية القياس بمعدل مرتين بفاصل زمني يتراوح بين 30 و60 ثانية، علما بأن القيمة الأدنى، والتي غالبا ما تكون قيمة القياس الثاني، هي الأكثر دقة".
وتابعت: "عند إجراء القياس في الصباح، يراعى القيام بذلك قبل تناول وجبة الإفطار وقبل احتساء الشاي أو القهوة". والقيمة المثالية لضغط الدم هي 120/80 ملم زئبق.
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