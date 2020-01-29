إرشادات إماراتية للتوعية بـ"كورونا" الجديد وطرق مواجهته

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العين الإخباريةالأربعاء 2020/1/29 04:07 م بتوقيت أبوظبي
إجراءات الوقاية تشمل فحص القادمين من بلدان مسجل بها حالات إصابة بكورونا الجديد
أصدرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كتيبا إرشاديا يضم معلومات ونصائح للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم، للتوعية بالمرض وطرق الحماية منه.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أعلنت رصد 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد من عائلة صينية واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، مؤكدة أنه تم احتواء المرضى باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة.
ويتناول الكتيب تعريف فيروس كورونا الجديد، فهو سلالة جديدة من الفيروس التاجي تم التعرف عليه، لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي، ومعظم الإصابات كانت مرتبطة بطبيعة المأكولات الحيوانية والبحرية.
ومن المحتمل أن الفيروس قد نشأ من مصدر حيواني، ونجمت الإصابات بين البشر عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس وتشير، الدلائل الى انتقال الفيروس بين البشر.
وتنتقل سلالات الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الملوث من خلال العطس أو السعال أو الأيدي الملوثة.
وتبدأ أعراض المرض بالجهاز التنفسي العلوي كإنفلونزا مصحوبة بسعال وارتفاع بدرجة الحرارة والتهاب الحلق وصداع الرأس والحمى لتتطور إلى التهاب رئوي.
وعن الإجراءات اللازمة للقادمين من دول تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس، ففي حال ظهور أعراض الإصابة ناشدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التوجه الى اقرب مركز للرعاية الصحية مع ضرورة تنبه الطبيب عن تاريخ الإصابة ومكانها.
وعلى المريض البقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين، وعدم السفر أو الانتقال أثناء المرض، مع اتباع وسائل منع العدوى اللازمة، كتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، إلى جانب غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل واستخدام مطهر الأيدي.
وللوقاية من المرض، يجب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون و تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، مع تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين، والعمل على تنظيف الأسطح التي تتلوث سريعاً، مع تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأخذ قسط من الراحة وتناول كميات كبيرة من السوائل.
كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات إماراتية للتوعية بـ"كورونا" الجديد وطرق مواجهته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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