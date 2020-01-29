"الصحة" الإماراتية: 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد في عائلة صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، إنها رصدت 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد من عائلة صينية واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأضافت إنه تم احتواء المرضى باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة. وأكدت الوزارة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لفيروس كورونا الجديد، ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة. وأشارت إلى أنها تنسق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في دولة الإمارات، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.

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