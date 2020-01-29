شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون الحب «الأوكسيتوسين» قد يساعد بعض المصابين بالتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل فريق من الباحثين إلى أن هرمون «الأوكسيتوسين» المعروف بهرمون الحب يساعد بعض المصابين بالتوحد في التغلب على بعض أعراض المرض، حيث يعزز قدرة بعض المرضى على قراءة تعابير الوجه .

وكشف الباحثون أن علاج بعض مرض التوحد بجرعة واحدة من هرومون«الأوكسيتوسين» يعمل على تحسين قدرتهم على تعبيرات الوجه والمشاعر، حيث تبين أن هرمون الحب يلعب دورا في الترابط العاطفى بين العشاق وبين الأمهات وأطفالهن .

وفى هذة الدراسة، فإن هرمون الحب يعزز النشاط العصبى الأداء الضعيف في منطقة رئيسية من المخ الذي لطالما أرتبطت مع تجهيز كل التعاطف والأعتراف بالعاطفة والمشاعر .

وأوضح الباحثون أن النتيجة لوحظت بين مرضى التوحد من الذكور، حيث لوحظ تحسن نسبى في أداءهم الانفعالى وتحسن بعض مهارات التواصل اللفظى تتجاوز تلك الذين يعانون من مرض التوحد أكثر شدة .

ينطوى التوحد على مجموعة من الأضطرابات العصبية النمائية تميزت السلوكيات المتكررة ومشاكل مع التفاعل الاجتماعى والتواصل .

كانت عدد من الابحاث السابقة قد أشارت إلى ان «الأوكسيتوسين» قد يكون ذو فائدة بوصفه العلاج من مرض التوحد إلا أن طبيعته الدقيقة كانت غير واضحة .

يتم تلقى كل جرعة واحدة من الأوكسيتوسين عن طريق رذاذ الأنف، بعد حوالي 90 دقيقة، ويستخدم المحققون الاشعة عالية التقنية لقياس تأثير الهرمون على مستويات النشاط في المنطقة قشرة الفص الجبهي الأنسي للمخ ventro .