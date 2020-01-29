فتاة تجهش بالبكاء بعد تلقيها خبر وفاة أمها وفوزها بجائزة بقيمة 50 ألف دولار

جاكرتا - لايف ستايل
شاركت فتاة أندونيسية تبلغ من العمر 14 عاما ببرنامج للمواهب، من أجل مساعدة والدتها في تغطية مصاريف العلاج الى أن فرحة الفوز لم تكتمل.تمكنت جنة الفتاة الأندونيسية من الفوز ببرنامج المواهب "Liga Dangdut" لتحصل على جائزة بقيمة 50 ألف دولار. إلا ان فرحتها لم تدم طويلا، حين اتصلت بوالدتها المريضة، ليجيب عليها خالها قائلا "جنة، أمك توصيك بأن تحافظي على قوتك، لأنك أنت من ستعتنين بالعائلة الآن، نحبها لأنها فرد من العائلة، لكن للأسف الله أحبها أكثر منا وناداها إليه. أمك توفيت".لتدخل الفتاة في نوبة من البكاء، لم تستطع إخفائها أمام عدسات الكاميرا. يذكر بأن مشاركة الفتاة في المسابقة جاءت من أجل تأمين مصاريف العلاج للأم التي تعاني من داء السكري.
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