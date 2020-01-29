شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صينيون يحاربون كورونا بزجاجات المياه الفارغة والبلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار زحف وتفشى فيروس كورونا على مستوى دول عديدة بعد بدايته الرئيسية من الصين، ومع نفاذ الكمامات الطبية لجأ العديد من الصينيين إلى اللجوء إلى إعادة التدوير باستخدام عبوات زجاجات المياه الفارغة والأكياس البلاستيكية.

وكشفت الصور التي نشرتها موقع جريدة " ميرور" البريطانية عن أبرز التدابير اليائسة التي يتخذها الأشخاص بالصين لأن المرض الذي يشبه مرض السارس، يصيب مئات المرضى كل يوم، وتظهر إحدى الصور أسرة مكونة من 4 أفراد، بما في ذلك الأم مع أطفالها، يرتدون الأكياس البلاستيكية في طابور في المطار.



العبوات البلاستيك

كما تُظهر الصور التي التقطت في مطار فانكوفر في كندا امرأة تحمل حاوية مياه بلاستيكية فوق رأسها في حقيبة سفر، بينما ارتدى رجل كان في رحلة من شنغهاي إلى بيرث أستراليا، خوذة دراجة نارية كوسيلة للحماية.

وتظهر اللقطات الأخرى عائلة تحمي نفسها بحاويات بلاستيكية في محطة للسكك الحديدية في هونغ كونغ، وشخص يحمل حاوية مماثلة يشترون الخضروات في أحد الأسواق في الصين.



عبوات بلاستيك على رأس الصينين

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أزمة نفاد الكمامات الطبية السبب

كل هذه الحيل اضطر الصينيون اللجوء إليها بسبب نفاد إمدادات الأقنعة وغيرها من المعدات الواقية في بعض المدن في الصين، حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 130 شخصًا وإصابة ما يقرب من 6000 آخرين حتى صباح اليوم.

وعلى الرغم من عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا، إلا أن خبراء الصحة حثوا الناس على الحد من خطر العدوى عن طريق غسل أيديهم بالصابون والماء بانتظام لمدة 20 ثانية، وتغطية أفواههم وأنوفهم عند العطس أو السعال ، وتجنب تقاسم الطعام والشراب والأواني.

ومثل الالتهابات التنفسية الأخرى ، ينتشر عن طريق قطرات من السعال والعطس ، مع فترة حضانة من يوم إلى 14 يومًا، وهناك علامات محدودة على أنه قد يكون قادرًا أيضًا على الانتشار قبل ظهور الأعراض.

في الصين ، حدثت معظم الحالات في مقاطعة هوبي، وتحديداً في ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة حيث يعتقد أن الفيروس، وقد انتشر إلى البشر في سوق يبيع الحيوانات الحية والحياة البرية غير القانونية.



حيل الصينين للتغلب على كورونا

تم الإبلاغ عن 60 حالة في 15 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، كما تم اختبار أكثر من 100 شخص لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ولكن كل النتائج كانت سلبية.

نظرًا لأن المطارات في جميع أنحاء العالم تقوم بفحص المسافرين القادمين من الصين ، فقد أوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين فورًا بعد أن حذرت وزارة الخارجية من "جميع الرحلات باستثناء الرحلات الضرورية" إلى البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقد أغلقت السلطات الصينية ووهان، وهي نقطة الصفر بالنسبة لتفشي المرض، وفي بعض القرى ، أغلق السكان المرعوبون الطرق لمنع الغرباء من الدخول ، خشية أن يكونوا حاملين للفيروس.