شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب صينى يحذر: ذروة الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور كبير لأزمة فيروس كورونا والذى ظهر بالصين وانتشر بعدد من دول العالم قال خبير الجهاز التنفسى الصينى تشونج نان شان لوكالة أنباء شينخوا إن تفشى فيروس كورونا الجديد قد يصل إلى ذروته فى غضون أسبوع أو نحو 10 أيام.

وأوضح تشونج أنه "من الصعب جدا التقدير بصورة قاطعة لموعد وصول تفشى الفيروس إلى ذروته. قائلا "أعتقد أنه فى أسبوع واحد أو نحو عشرة أيام سيصل إلى ذروته، وحينها لن تكون هناك زيادات على نطاق واسع."

وقال تشونج "هناك مفتاحان للتصدى للوباء هما الاكتشاف المبكر والعزلة المبكرة فهى أكثر الطرق بدائية وأكثرها فعالية، موضحا أن الحمى ما زالت هى العرَض النموذجى لعدوى فيروس كورونا الجديد.

وأكد خبير الجهاز التنفسى أن فترة من 10 إلى 14 يوما تعد فترة سليمة للعزلة والمراقبة عندما تنتهى فترة الحضانة للمرض، مؤكدا أنه لن تظهر العدوى الجماعية بسبب رحلات العودة فى عطلة عيد الربيع، لكن يجب أن تستمر إجراءات الفحص والكشف.

وطالب الخبير الصينى بضرورة تزويد المستشفيات ليس بأخصائيين فى الأمراض المعدية فحسب، بل ومتخصصين فى علاج الحالات الشديدة أيضا لإنقاذ المرضى بشكل أفضل.

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وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء تسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوى ناتج عن فيروس كورونا الجديد، فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة، ووفاة 132 شخصا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1239 مريضاً لا يزالون فى ظروف حرجة، و9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس حتى نهاية أمس لثلاثاء الماضى وتم خروج إجمالى 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وشهد أمس لثلاثاء تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، بما فيها واحدة في منطقة التبت، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة (25 في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان).

كما تم تسجيل 263 شخصاً كمرضى فى حالات حرجة، بينما تم تخريج 43 من المستشفيات بعد تعافيهم.

وتم تعقب إجمالي 65537 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، وفقاً للجنة التي أضافت أن من بين الأشخاص المذكورين 1604 أشخاص خرجوا من المراقبة الطبية أمس الثلاثاء، فيما لا يزال 59990 آخرين قيد المراقبة الطبية.