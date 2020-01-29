شكرا لقرائتكم خبر عن رعشة اليدين عند كبار السن لا تعنى الإصابة بالشلل الرعاش.. اعرف أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من كبار السن من اهتزاز اليدين أو ارتعاشها، بشكل شائع مع التقدم فى العمر، ويعتقد البعض أن اهتزاز اليدين يعنى الإصابة بـ الشلل الرعاش أو مرض باركنسون، لكن هذا الأمر غير صحيح، وكذلك فإن رعشة اليدين لا تصيب كل كبار السن، حيث قد لا يصاب بها البعض، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب اهتزاز اليدين أو ارتعاشهما، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

يمكن أن يحدث ارتعاش اليدين في أي عمر، ولكن من المرجح أن يصيب كبار السن بشكل أكبر.

قال ميشال جوستكووسكي، اختصاصي الأعصاب، "لا يرتبط اهتزاز اليدين لدى كبار السن بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش، وهو اضطراب مزمن في الحركة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى.

5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار عندما تلاحظ اهتزاز اليدين- اهتزاز اليدين أثناء عمل شئ ما

إذا حدث اهتزاز اليدين أثناء عمل شىء ما أو الوصول إلى شىء ما، الكتابة، احتساء فنجان من القهوة، فهذا لا يشير عادة إلى اضطراب عصبي خطير مثل مرض باركنسون، ومن الأفضل التحدث إلى طبيبك الذي سيبحث عن الأسباب الكامنة وراء اهتزاز يديك أثناء عمل الأشياء.

إذا تطور الاهتزاز بشكل مفاجئ أو تفاقم مع مرور الوقت، عندما تكون يديك فى وضع مريح فمن المهم أن ترى الطبيب على الفور، قد تكون علامة على مرض باركنسون.

اهتزاز اليدين قد يكون وراثياً

بعض الناس أكثر عرضة من غيرهم للإصابة باهتزاز اليدين عند تقدمهم في السن، نتيجة توارث الأمر من أحد أفراد العائلة.

قال الدكتور غوستكووسكي: "اهتزاز اليدين ليست حتمياً بالضرورة مع تقدمنا ​​في العمر، ولكن إذا كان والداك يعانيان من اهتزاز باليدين مرتبط بالعمر، فمن الأرجح أنك تعاني من ذلك أيضًا".

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معرفة أسباب ارتعاش اليدين أمر مهم

قد يؤدي القلق أو الإجهاد أو الإرهاق أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو الكثير من الكافيين إلى حدوث اهتزاز فى اليدين أو يزيد منها.

يمكن أن تكون أنواع كثيرة من الأدوية السبب وراء ارتعاش اليدين، ومن الأدوية الشائعة فى أنها تسبب

-أدوية تحسين المزاج مثل الليثيوم.

-أدوية الصداع النصفي واعتلال الأعصاب.

-موسعات الشعب الهوائية للربو.

علاج ارتعاش اليدين

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتعاش اليدين تميل إلى أن تكون مهدئة، يمكن أن تبطئ الأدوية ارتعاش اليدين لكن نادراً ما توقفها تمامًا.

عندما تكون الأدوية غير قادرة على السيطرة على ارتعاش اليدين فإن خيارات العلاج الأخرى هي تحفيز الدماغ أو الموجات فوق الصوتية عالية التردد.

تحفيز الدماغ العميق، يقوم بجراح الأعصاب بزراعة الأقطاب الكهربائية فى المخ، يستخدم القطب كمية صغيرة من الكهرباء فى دوائر الدماغ لتقليل الاهتزاز فى اليدين.